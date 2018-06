Migranti: ambasciatori Osce al lavoro per nuove soluzioni A Trieste lavori su situazione Paesi del Sud Mediterraneo

(ANSAmed) - TRIESTE, 8 GIU - Trieste ospita i lavori di 40 ambasciatori, sui 57 facenti parte dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (Osce), incentrati in particolare sulla situazione dei paesi del Sud Mediterraneo.



L'obiettivo è quello di arrivare al 6 e 7 dicembre, quando si concluderà la guida Italia dell'Osce, con una serie di idee per affrontare in modo concreto e strutturale il tema della sicurezza e in particolare quello dei flussi di migranti.



Alessandro Azzoni, ambasciatore permanente all'Osce, a margine della prima riunione plenaria, oltre a ricordare che la presidenza all'Italia "non è casuale, ma votata all'unanimità", ha rimarcato che "la scelta di Trieste è legata alla necessità di dimostrare quanto il Mediterraneo sia vicino alla Mitteleuropa. Si tratta di un incontro dedicato al brainstorming, e nel pomeriggio si entrerà nel tema della migrazione da cui arriveranno visioni diverse che devono essere necessarie. Lo scopo è di raccogliere idee e possibili soluzioni". Al tavolo è presente anche l'ambasciatrice dell'Afghanistan ''che - ha sottolineato Azzoni - sta facendo un ottimo lavoro pur tra le tante difficoltà del paese''.



Sui possibili cambiamenti di linea politica dopo la formazione del nuovo governo, Azzoni si è detto ottimista; ''Mi aspetto e sono sicuro che non ci sarà un cambio di linea nelle priorità della presidenza italiana da qui al 31 dicembre'', ha concluso. (ANSAmed).