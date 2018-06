Migranti:Slovenia, problema può divenire strumento politico' Ministro interno, 'prevalgono tatticismi su interessi statali'

(ANSAmed) - LUBIANA, 8 GIU - Per il ministro dell'Interno sloveno uscente, Vesna Györkös Žnidar, il tema dei flussi migratori ha rivelato la miopia dello spazio politico sloveno, perché prevale l'interesse tattico su quello dello Stato, un modo di ragionare che sta indebolendo la democrazia. In una intervista al quotidiano Delo, Žnidar si e' detta convinta che la migrazione sia una delle maggiori sfide che l'Unione europea si trova ad affrontare, soprattutto con l'aumento dei migranti illegali. "La Slovenia finora è stata considerata principalmente un paese di transito, ma questo sta lentamente cambiando, nonostante il fatto che siamo lo stato della frontiera esterna dell'Ue," ha spiegato. Coloro che credono che la Slovenia debba essere più aperta alle migrazioni devono anche offrire un piano chiaro su come gestire queste persone, ha aggiunto, "altrimenti le migrazioni diventano solo uno strumento politico per controllare l'opinione pubblica. Non sono sufficienti le dichiarazioni di principio." - (ANSAmed)