Ricerca Ispi approfondisce sfide città europee integrazione Tra queste prima accoglienza, istruzione, lavoro, sanità

(ANSAmed) - ROMA, 8 GIU - La popolazione straniera nelle città è in costante aumento e già oggi supera il 30% a Berlino, Vienna e Londra e le amministrazioni locali giocano dunque un ruolo sempre più importante nel gestire un'integrazione sempre più complessa. A sottolinearlo è "Le città globali e la sfida dell'integrazione" volume pubblicato dall'Istituto per gli studi di politica internazionale Ispi a cura di Matteo Villa che cerca di rispondere a quesiti quali i problemi delle città nelle sfide dell'integrazione, la valorizzazione delle esperienze di successo e il miglioramento del dialogo tra enti locali, nazionali, europei.



Il documento segnala come "le migrazioni crescono quasi ovunque, e quasi ovunque convergono verso i maggiori centri urbani" e che l'aumento del rischio di povertà e marginalizzazione, cresciuto anche tra i nativi, "accentua il rischio che le politiche per l'integrazione vengano percepite come una sottrazione di risorse". Di fronte a questo panorama, "le città europee giocano un ruolo sempre più importante nella formazione, attuazione e interpretazione delle politiche per l'integrazione". Il volume spiega che "in molti paesi europei mancano ancora delle occasioni di incontro formali mediante le quali le amministrazioni locali possano interloquire con il governo centrale e coordinare in maniera efficace le loro azioni". Mancano inoltre "dati e strumenti per valutare realmente le politiche locali in maniera comparata a livello nazionale".



Per indirizzare più concretamente le attività delle amministrazioni locali, gli autori del rapporto hanno fornito una serie di raccomandazioni di policy, raccolte nel capitolo conclusivo del volume. Tra queste, gli esperti suggeriscono che "le amministrazioni locali dovrebbero lavorare per creare, o potenziare, le figure politico-amministrative che fungono da raccordo per le politiche per l'integrazione". Inoltre, le amministrazioni locali dovrebbero offrire servizi agli immigrati nel contesto delle politiche rivolte all'intera popolazione, e le città dovrebbero collaborare tra loro. Sul tema dell'accoglienza, le amministrazioni locali dovrebbero predisporre "un sistema di prima accoglienza strutturale con l'adozione di standard predefiniti e condivisi", con una regia territoriale e tavoli di confronto. I governi centrali e le amministrazioni locali dovrebbero impegnarsi per garantire il diritto allo studio per tutti e, in tema di lavoro, rafforzare la cooperazione con i datori di lavoro e sostenere programmi a favore dell'imprenditorialità migrante. Le città dovrebbero chiedere di riformare la normativa e le prassi che negano o limitano l'accesso ai servizi sanitari sulla base dello status di residenza e, per quanto riguarda la pianificazione urbana, creare progetti a lungo termine e mantenere spazi di accoglienza. (ANSAmed).