Migranti: la Spagna accoglierà l'Aquarius a Valencia

ROMA - Il primo ministro socialista Pedro Sanchez ha annunciato che la Spagna permetterà alla nave Aquarius con oltre 600 migranti a bordo di attraccare a Valencia. Lo annuncia la Moncloa. "E' nostro obbligo aiutare ad evitare una catastrofe umanitaria e offrire un porto sicuro a queste persone", ha detto il premier spagnolo nell'annunciare di voler accogliere la nave Aquarius.

L'annuncio della Moncloa arriva dopo due giorni di stallo tra Italia e Malta sul caso della nave con 629 migranti soccorsi nel Mediterraneo, rimasta a vagare nel Mediterraneo a causa dello scontro tra i due Paesi, dopo che il governo della Valletta ha risposto 'no' alla richiesta di Roma di accogliere in porto la nave dell'ong Sos Mediterranee che il ministro Salvini non ha autorizzato a sbarcare in Italia. Sulla nave di Sos Mediterranee c'è il personale di Medici senza frontiere, che sta assistendo i 629 migranti soccorsi in sei operazioni, tra cui una particolarmente complessa, con un gommone che si è rovesciato facendo cadere in mare le 40 persone che lo stipavano. Sull'Aquarius ci sono anche 123 minorenni non accompagnati, 11 bambini e 7 donne incinte.