Moavero, appoggio al cammino della Serbia verso l'Ue Colloquio a Spalato tra il ministro degli Esteri e Dacic

(ANSAmed) - BELGRADO, 11 GIU - L'appoggio dell'Italia al processo di integrazione della Serbia nella Ue e' stato ribadito dal ministro degli esteri e della cooperazione internazionale, Enzo Moavero Milanesi, che a Spalato ha avuto oggi un colloquio con il collega serbo Ivica Dacic a margine della ministeriale dell'Ince in corso nella citta' croata. Come ha riferito in un comunicato il ministero degli esteri a Belgrado, nell'incontro, accanto alle prospettive di integrazione europea della Serbia, si e' parlato dello stato dei rapporri bilaterali. "E' stata confermata la qualita' degli attuali rapporti politici fra i due Paesi ed e' stato espresso l'interesse per un loro ulteriore rafforzamento, compreso il prosieguo della dinamica delle riunioni congiunte fra i governi dei due Paesi", si legge nel comunicato. Dacic nell'occasione ha invitato il ministro degli esteri italiano a effettuare in tempi brevi una visita in Serbia. (ANSAmed)