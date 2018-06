Pellegrinaggio in Egitto, ci sarà incontro con papa copto Durante viaggio Unitalsi sulle orme della Sacra Famiglia

(ANSAmed) - IL CAIRO, 11 GIU - Comprende anche un ecumenico incontro con il patriarca della Chiesa ortodossa copta, Tawadros II, l'imminente pellegrinaggio dell'Unitalsi in Egitto sui luoghi attraversati dalla Sacra Famiglia. Lo ha sottolineato Eugenio Benedetti Gaglio, presidente della Società Italiana di Beneficenza (Sib) e fra i più attivi promotori dell'iniziativa.



L'incontro con il Papa copto Teodoro II é previsto per martedì 19 a mezzogiorno, ha precisato Benedetti fornendo all'ANSA aggiornamenti sul programma del pellegrinaggio che parte da Gerusalemme e Betlemme e giunge in Egitto domenica 17 giugno. Il viaggio dell'Unitalsi é stato presentato solo la settimana scorsa ma ''lo stiamo preparando almeno dal novembre scorso'', ha precisato il filantropo siciliano sottolineando il ruolo svolto dall'Ambasciatore di Egitto a Roma, Hisham Badr, e dai due vescovi che guideranno il pellegrinaggio in rappresentanza delle rispettive Chiese: Monsignor Lino Fumagalli (cattolica) e Monsignor Barnaba El Soriani (copta). I copti sono i cristiani egiziani: un'importante minoranza etnico-religiosa che rappresenta circa il 10-15% della popolazione e la più grande comunità cristiana del Medio Oriente. Il pellegrinaggio, che inizia il 15 giugno per concludersi il 21, punta dichiaratamente a ''riscoprire percorsi di pace rispettando le diversità'' e facendo rivivere l'episodio della vita del Cristo in cui Giuseppe, assieme a Maria e Gesù neonato fuggono in Egitto dopo dopo aver appreso che re Erode il Grande vuole far uccidere i bambini della zona nella cosiddetta ''strage degli innocenti''. Oltre che con Tawadros, il programma prevede per il 19 anche un incontro con il ministro del Turismo egiziano. Prevista fra l'altro pure la visita a chiese copte della città vecchia del Cairo e a monasteri copti a Wadi al-Natrun, circa 90 km dalla capitale egiziana dove il programma include fra le tappe l'Ospedale italiano ''Umberto Primo'' gestito dalla Sib.



(ANSAmed).