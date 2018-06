Spagna: Pp, congresso per successore Rajoy il 20-21 luglio

(ANSAmed) - MADRID, 11 GIU - Il Partido Popular spagnolo ha annunciato oggi che terrà un congresso straordinario il 20 e il 21 luglio per eleggere il successore dell'ex-premier Mariano Rajoy alla guida del Pp. I candidati alla successione si sottoporranno a primarie. Il congresso sceglierà il nuovo leader fra i due primi piazzati.



Per ora secondo la stampa spagnolo si stanno muovendo in preparazione della guerra di successione il presidente della Galizia Alberto Nunez Feijio e l'ex-vicepremier di Rajoy, Soraja Saenz de Santamaria.(ANSAmed).