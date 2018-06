Uguaglianza e integrazione in Europa, conferenza a Bilbao Rappresentanti di 40 paesi del Consiglio dei Municipi e Regioni

(ANSA) - MADRID, 12 GIU - Oltre 500 sindaci, rappresentanti municipali e regionali europei di 40 Paesi partecipano alla Conferenza di tre giorni su uguaglianza, inclusione e diversità del Consiglio dei Municipi e Regioni d'Europa (Cmre), in corso fino a domani a Bilbao. A confronto un centinaio di relatori, il 60% donne, sindaci e rappresentanti di istituzioni europee e di organismi internazionali come Onu Donne, l'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere o la Coalizione di città contro il razzismo, informano fonti dell'organizzazione. Ieri l'inaugurazione con il 'lehendakari' basco Iñigo Urkullu, il sindaco di Bilbao, Juan Mari Aburto, il presidente di Eudel, Imanol Landa, il presidente del Consiglio di Municipi e Regioni di Europa, Stefano Bonaccini, e il presidente della Federazione spagnola di municipi, Abel Caballero. Dopo l'intervento di apertura del premio Nobel per la pace Rigoberta Menchú, nelle 33 sezioni dei lavori, con un centinaio di relatori, saranno affrontati temi come la partecipazione politica delle donne, la sicurezza negli spazi pubblici e nelle reti sociali, i diritti del collettivo LGBT, l'inclusione nel mercato del lavoro e l'integrazione degli immigrati. In chiusura, domani, è previsto un documento con raccomandazioni e buone pratiche per orientare le future politiche locali nel rispetto dei diritti umani e in linea con gli Obiettivi di sviluppo sostenibile. (ANSAmed).