Moavero alla Francia, accuse compromettono relazioni Ricevuta incaricata d'affari ambasciata, 'toni inaccettabili'

(ANSAmed) - ROMA, 13 GIU - "Il Governo italiano auspica che le autorità francesi, fatte le opportune valutazioni, assumano rapidamente le iniziative idonee a sanare la situazione che si è venuta a creare", ha sottolineato il ministro degli Esteri Enzo Moavero Milanesi, ricevendo alla Farnesina l'incaricata d'affari dell'ambasciata francese, Claire Anne Raulin, dopo aver convocato questa mattina l'ambasciatore di Francia in Italia, Christian Masset che però era assente da Roma.



"Il Governo italiano considera inaccettabili le parole usate nelle dichiarazioni pubbliche rese nella giornata di ieri a Parigi, anche a livello governativo, sulla vicenda della nave Aquarius" ed il ministro - sottolinea una nota della Farnesina - "ha chiarito che simili dichiarazioni stanno compromettendo le relazioni tra Italia e Francia. I toni impiegati sono ingiustificabili, tenuto conto che da molti mesi ormai il nostro paese ha pubblicamente denunciato l'insostenibilità dell'attuale situazione di latitanza di un approccio coordinato e coeso a livello europeo circa la gestione dei flussi migratori, rispetto ai quali l'Italia non si è mai tirata indietro".



Moavero - prosegue la nota - "comprende che anche uno Stato amico e alleato possa dissentire dalle posizioni di un altro Stato, ma tale dissenso dovrebbe essere espresso in forme e modi coerenti con tale rapporto di amicizia, in particolare tenendo a mente che anche in tempi recenti l'Italia non ha fatto mancare alla Francia il proprio aiuto per fornire la necessaria assistenza a persone migranti".(ANSAmed).