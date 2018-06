Gaza: Abu Mazen, voto Onu vittoria palestinesi Presidente, anche per giustizia e legge internazionale

(ANSAmed) - TEL AVIV, 14 GIU - "Il voto è una vittoria per i diritti dei palestinesi, per la giustizia e la legge internazionale". Così il presidente dell'Autorità nazionale palestinese (Anp) Abu Mazen ha definito il voto dell'Assemblea generale dell'Onu che la notte scorsa ha condannato "l'uso eccessivo" della forza da parte di Israele nelle ultime manifestazioni a Gaza. Nella stessa Risoluzione - passata con 120 sì, 8 no (tra cui Usa e Israele) e 45 astensioni - si chiede la "protezione della popolazione civile palestinese".(ANSAmed).