Macedonia: a Skopje manifestazione contro cambio nome

(ANSAmed) - SKOPJE, 14 GIU - Una manifestazione di protesta contro l'accordo concluso dal premier Zoran Zaev con la Grecia per il cambio di nome del Paese in 'Repubblica di Macedonia del Nord' si e' svolta ieri sera a Skopje davanti alla sede del parlamento macedone.



Tenuti a bada da un massiccio schieramento di poliziotti in assetto antisommossa, i dimostranti sventolando bandiere macedoni hanno scandito a lungo "traditori", "noi abbiamo un nome ed e' Macedonia".



L'intera zona, hanno riferito i media locali, e' stata chiusa al traffico, con la manifestazione antigovernativa che si e' conclusa pacificamente e senza incidenti.



Ieri il presidente macedone Gjorgje Ivanov si e' dichiarato contro l'accordo con Atene, definito "anticostituzionale" e "dannoso per i cittadini macedoni", annunciando che non firmera' la relativa legge varata eventualmente dal parlamento. (ANSAmed)