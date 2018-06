ANSAmed - Agenda settimanale dal 18 al 24 giugno

(ANSAmed) - ROMA, 15 GIU - Questi i principali eventi di interesse per l'area euro-mediterranea previsti dal 18 al 24 giugno: LUNEDI' 18 GIUGNO BRUXELLES - Ue, annuale riunione ministeriale dell'Unione europea-G5 Sahel, con l'alto rappresentante Federica Mogherini e il commissario Neven Mimica.



MARTEDI' 19 GIUGNO TUNISI - Al via la prima edizione dell'iniziativa 'Fare cinema - settimana del cinema italiano nel mondo' presso la nuova città della cultura di Tunisi (fino al 22).



MERCOLEDI' 20 GIUGNO CITTA' VARIE - Giornata mondiale dei rifugiati.



BRUXELLES - Ue, il commissario Marianne Thyssen incontra i rappresentanti del Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia (Unicef).



BRUXELLES - Ue, il presidente della Commissione Jean-Claude Juncker riceve Edouard Philippe, primo ministro francese.



GIOVEDI' 21 GIUGNO KERKENNAH (TUNISIA) - Al via il primo festival dedicato alla fotografia, video e arti digitali (fino al 27).



ROMA - Festa della musica di Roma con due concerti di due gruppi turchi.



BRUXELLES - Ue, l'alto rappresentante Federica Mogherini riceve Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, vice primo ministro e ministro degli Esteri del Qatar.



BRUXELLES - Ue, il vicepresidente della Commissione Frans Timmermans riceve Erik Solheim, direttore esecutivo del Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (Unep).



BRUXELLES - Ue, Consiglio di stabilizzazione e associazione UE-Bosnia-Erzegovina.



VENERDI' 22 GIUGNO SID BOU SAID - Al via il festival internazionale di poesia con la partecipazione del poeta italiano, Davide Rondoni (fino al 24).



LUSSEMBURGO - Ue, Consiglio dei ministri degli Affari economici e finanziari (Ecofin).



BRUXELLES - Ue, evento 'Clima, pace e sicurezza - Il momento dell'azione' con l'alto rappresentante Federica Mogherini.



SABATO 23 GIUGNO NESSUN EVENTO DA SEGNALARE DOMENICA 24 GIUGNO ISTANBUL - Elezioni parlamentari e presidenziali.



(ANSAmed).