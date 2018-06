Macron, l'Ue è mancata su migranti e zona Euro Conte, centri Ue in Paesi origine e transito

(ANSAmed) - ROMA, 15 GIU - "I temi dei migranti e dell'eurozona sono un test per l'Europa e un test per i nostri Paesi. L'Ue negli ultimi anni ha mancato di solidarietà ed efficacia", ha affermato il presidente francese Emmanuel Macron in conferenza congiunta con il premier Giuseppe Conte.



"Bisogna rafforzare a livello europeo i rapporti con i Paesi di origine e transito dei migranti per prevenire i viaggi della morte", ha detto Conte, sottolineando che servono "centri di protezione europei nei Paesi di origine e di transito per accelerare identificazione e richieste di asilo".



"Prevedremo presidi di protezione fuori dall'Ue che possano gestire le richieste di asilo. Il problema delle risorse economiche c'è ma l'Italia non ne ha mai fatto un problema economico, c'è un problema di solidarietà", ha spiegato il premier. (ANSAmed).