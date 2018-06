Siria: Assad in moschea Tartus per preghiera fine Ramadan

BEIRUT - In una rara apparizione pubblica fuori della capitale Damasco, il presidente siriano Bashar al Assad ha partecipato oggi nella città di Tartus, nell'ovest del Paese, alla preghiera collettiva in una moschea per l'Eid al Fitr, la festa della fine del Ramadan.

Tartus si trova in una regione costiera sul Mediterraneo popolata dalla minoranza alawita a cui appartiene il presidente.

L'area è stata risparmiata dalle distruzioni dei sette anni di guerra civile, ma ha offerto un grande tributo in termini di soldati uccisi. Assad ha partecipato alla preghiera nella moschea di Sayyida Khadija, a fianco del Gran Mufti, la massima autorità islamica del Paese. Una fotografia diffusa dai mezzi d'informazione governativi lo mostrano attorniato da decine di persone che lo avvicinano per fargli gli auguri per la festa odierna. Lo scorso anno il presidente aveva partecipato alla preghiera per l'Eid al Fitr in una moschea di Hama, nella Siria centrale.