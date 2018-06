Conte da Merkel propone fondi Ue per lotta a povertà Le risorse europee contribuirebbero al reddito di cittadinanza

(ANSAmed) - ROMA, 18 GIU - Lo stanziamento di fondi europei ad hoc per la lotta alla povertà in Ue. E' questa, a quanto si apprende da fonti del governo, la proposta che il premier Giuseppe Conte porterà a Berlino sul tavolo del vertice con la cancelliera Angela Merkel questa sera. Le risorse che il governo chiederà, in chiave italiana, contribuirebbero alle coperture per il reddito di cittadinanza.(ANSAmed).