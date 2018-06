Migranti: oggi Conte da Merkel,anche disoccupazione tra temi Berlino, 'In agenda pure questione economiche dell'eurozona'

(ANSAmed) - BERLINO, 18 GIU - La questione migranti costituirà una parte della bilaterale di oggi fra Angela Merkel e Giuseppe Conte a Berlino, ma certamente non l'unico tema. Lo ha detto il portavoce del governo tedesco Steffen Seibert, rispondendo a una domanda alla conferenza stampa di governo. La cancelliera è "lieta di incontrare Conte dopo il primo colloquio al G7 in Canada" e con lui affronterà "una serie di temi", fra cui "le questioni economiche dell'eurozona e disoccupazione". Certamente i migranti saranno parte importante del colloquio, ha aggiunto.



"Come si può rafforzare l'Europa economicamente e nella sua competitività, come si possa avere successi maggiori nella lotta alla disoccupazione, sono tutti temi che stasera verranno affrontati alla bilaterale", ha aggiunto Seibert. (ANSAmed).