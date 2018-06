Tunisia: ministro Esteri in Canada oggi e domani

(ANSAmed) - TUNISI, 18 GIU - Visita ufficiale in Canada oggi e domani per il ministro degli Esteri tunisino Khemaies Jhinaoui. Lo rende noto il ministero degli Esteri di Tunisi, precisando che ad Ottawa Jhinaoui incontrerà il suo omologo canadese Chrystia Freeland per discutere del rafforzamento delle relazioni tra Tunisia e Canada e tra Tunisia e i paesi del G7, di cui il Canada è presidente di turno per il 2018.



Durante la visita, la prima di un ministro degli Esteri tunisino in Canada in 10 anni, Jhinaoui incontrerà anche politici e imprenditori locali. Jhinaoui parteciperà inoltre ad un seminario al Centro internazionale per il pluralismo, istituto di studi politici con sede a Ottawa, con un intervento dedicato all'esperienza del paese nella transizione democratica dopo le rivolte del 2011. (ANSAmed).