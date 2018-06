ANSAmed - Domani nel Mediterraneo

(ANSAmed) - ROMA, 19 GIU - Questi i principali eventi di interesse per l'area euro-mediterranea previsti per domani: CITTA' VARIE - Giornata mondiale dei rifugiati.



ROMA - Visita del presidente del Consiglio europeo Donald Tusk, che incontra il premier Giuseppe Conte e il presidente della Repubblica Sergio Mattarella.



BRUXELLES - Ue, il commissario Marianne Thyssen incontra i rappresentanti del Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia (Unicef).



BRUXELLES - Ue, il presidente della Commissione Jean-Claude Juncker riceve il premier francese, Edouard Philippe.



TUNISI - Al via la prima edizione dell'iniziativa 'Fare cinema - settimana del cinema italiano nel mondo' presso la nuova città della cultura di Tunisi (fino al 22).



MADRID - Mostra dal titolo 'Dadaismo russo 1914-1924' (fino al 22 ottobre) al museo Reina Sofia.



