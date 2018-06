Macedonia: al via procedura ratifica accordo su nome Burrascosa seduta parlamento. Opposizione abbandona aula

(ANSAmed) - SKOPJE, 19 GIU - Al parlamento macedone ha preso il via oggi la procedura di ratifica dell'accordo con la Grecia sul cambio di nome del Paese ex jugoslavo in 'Repubblica di Macedonia del nord'. L'intesa, fortemente osteggiata dall'opposizione conservatrice e nazionalista, è stata siglata domenica scorsa dai rappresentanti di Skopje e Atene in una cerimonia al confine fra i due Paesi. Il ministro degli esteri Nikola Dimitrov, illustrando il provvedimento in aula, ha proposto di seguire per il dibattito la procedura abbreviata per fare in modo che la ratifica avvenga entro il vertice europeo della prossima settimana, che dovrebbe indicare alla Macedonia la data di avvio del negoziato di adesione alla Ue. Sulla proposta di iter accelerato si pronuncerà la commissione Esteri del parlamento. I deputati conservatori del partito Vmro-Dpmne hanno scandito a gran voce 'traditori', accusando il governo di aver 'capitolato' dinanzi alle richieste della Grecia, andando in tal modo contro gli interessi di Skopje. Successivamente i deputati dell'opposizione hanno abbandonato l'aula. Fuori dal parlamento si è radunata una folla di manifestanti ostili all'accordo con la Grecia. (ANSAmed)