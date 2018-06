Migranti: bozza Ue, ridurre arrivi e movimenti tra Paesi 'Evitare attraversamenti illegali delle frontiere interne'

(ANSAmed) - BRUXELLES, 20 GIU - "Un forte impegno per avanzare nella politica migratoria europea" con la "riduzione del numero di arrivi illegali nell'Unione", attraverso una serie di misure e proposte, ma anche "una forte necessità di ridurre in modo significativo i movimenti secondari, evitando attraversamenti illegali delle frontiere interne tra Stati membri di migranti e richiedenti asilo e assicurando" procedure "veloci" per i trasferimenti verso il Paese competente. Lo si legge nella bozza di dichiarazione della riunione informale Ue di domenica a Bruxelles.(ANSAmed).