Migranti: regina Giordania, 'il mondo accolga rifugiati' Messaggio in occasione della giornata internazionale

(ANSAmed) - AMMAN, 20 GIU - La regina Rania di Giordania ha rivolto un appello al mondo intero perché "riceva a braccia aperte anziché con le porte chiuse" i profughi in fuga dalle guerre, in un messaggio diffuso via Twitter in occasione della Giornata internazionale del rifugiato.



La Giordania ospita circa due milioni di profughi palestinesi e, a partire dal 2011, ha visto un afflusso di centinaia di migliaia di siriani in fuga dalla guerra civile.



"Alle prese con la paura e perdite inimmaginabili - scrive Rania - i rifugiati sono costretti a fuggire per salvare le loro vite e alla ricerca di sicurezza lontano dalle loro case".



"In occasione della Giornata internazionale del rifugiato - aggiunge Rania, che è di origine palestinese - il mondo ha la possibilità di rinnovare il suo impegno per riceverli a braccia aperte anziché con le porte chiuse". (ANSAmed).