Spagna: Strasburgo, più misure per vittime caporalato Greta, Consiglio d'Europa, fenomeno sottostimato

(ANSAmed) - STRASBURGO, 20 GIU - La Spagna deve rafforzare le misure contro la tratta di esseri umani destinati allo sfruttamento lavorativo, un problema probabilmente molto più vasto di quanto facciano apparire i dati ufficiali. La richiesta e l'analisi sono contenute nel rapporto di monitoraggio di Greta, organo anti tratta del Consiglio d'Europa, in cui è esaminata la situazione del Paese fino allo scorso marzo. I dati forniti dalle autorità spagnole indicano che nel 2015, primo anno in cui sono state rilevate le vittime di tratta per sfruttamento lavorativo, le persone finite nelle mani del caporalato sono state 134, di cui 97 uomini. Lo stesso anno le vittime di tratta per sfruttamento sessuale sono state 133. L'anno dopo la Spagna ha identificato in totale 193 vittime di tratta, 148 per sfruttamento sessuale, 25 per manodopera, 15 costrette ad attività criminali, 4 per matrimoni forzati e una forzata a mendicare. Inoltre tra il 2013 e il 2016 la Spagna ha identificato 42 minori vittime di tratta. Ma secondo Greta tutti questi dati non riflettono la realtà sul traffico di esseri umani in Spagna, perché il Paese non ha un approccio mirato a identificare e combattere tutte le forme di tratta, perché si concentra soprattutto su quella che ha come obiettivo lo sfruttamento sessuale delle vittime, ma anche perché l'identificazione formale delle vittime è ancora compito esclusivo delle forze dell'ordine, e condotto nell'ambito di indagini. Greta raccomanda alla Spagna di incrementare il numero di ispezioni del lavoro, in particolare per i lavori agricoli e domestici, come misura preventiva contro la tratta per sfruttamento di manodopera. (ANSAmed).