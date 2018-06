ANSAmed - Oggi nel Mediterraneo

(ANSAmed) - ROMA, 21 GIU - Questi i principali eventi di interesse per l'area euro-mediterranea previsti per oggi: KERKENNAH (TUNISIA) - Al via il primo festival dedicato alla fotografia, video e arti digitali (fino al 27).



ROMA - Festa della musica di Roma con due concerti di due gruppi turchi.



BRUXELLES - Ue, l'alto rappresentante Federica Mogherini riceve Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, vice primo ministro e ministro degli Esteri del Qatar.



BRUXELLES - Ue, il vicepresidente della Commissione Frans Timmermans riceve Erik Solheim, direttore esecutivo del Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (Unep).



BRUXELLES - Ue, Consiglio di stabilizzazione e associazione UE-Bosnia-Erzegovina.



TUNISI - Prima edizione dell'iniziativa 'Fare cinema - settimana del cinema italiano nel mondo' presso la nuova città della cultura di Tunisi (fino al 22).



MADRID - Mostra dal titolo 'Dadaismo russo 1914-1924' (fino al 22 ottobre) al museo Reina Sofia. (ANSAmed).