Forum Med of Rome, per rilanciare una nuova alleanza Il 28/6 una giornata per rafforzare crescita e sicurezza nel Med



successiva (ANSAmed) - ROMA, 21 GIU - Una "Nuova Alleanza per il Mediterraneo" per affrontare le sfide di una crescita inclusiva e di una sicurezza condivisa nell'area. E' quanto intende rilanciare la seconda edizione del Forum Med of Rome che sarà ospitato il 28 giugno prossimo alla Camera dei Deputati. Piattaforma di dialogo su differenti tematiche di grande attualità, dove rappresentanti di governo, vertici di aziende, alti esponenti di organizzazioni internazionali e operatori della società civile si incontrano, Forum Med of Rome "punta a favorire la realizzazione di investimenti sostenibili e innovazioni derivanti dalla trasformazione digitale e energetica", come gli stessi promotori spiegano. La giornata, che si articolerà in due momenti, prevede la partecipazione, fra gli altri, del presidente del Rome Med Forum, Valerio De Luca; del viceministro degli Esteri sloveno, Iztok Mirosic; degli ambasciatori di Egitto, Hisham Badr, del Regno di Giordania, Fayiz Khouri, del Marocco, Hassan Abouyoub, del Qatar, Abdulaziz Al Malki e della Tunisia Moez Eddine Sianoui; nonché del presidente della Comunità Religiosa Islamica Italiana, Yahya Pallavicini; del direttore del Centro Studi Americani, Paolo Messa e del vicepresidente affari istituzionali dell'Eni, Dario Speranza. (ANSAmed).





