Migranti: Spagna 'pronta a studiare ogni soluzione' Ministro Esteri Borrell a conferenza ambasciata Italia

(ANSAmed) - MADRID, 21 GIU - La Spagna del premier socialista Pedro Sanchez è pronta a "studiare ogni soluzione" alla crisi dei migranti come la creazione di centri nei paesi fuori dall'Ue: lo ha indicato oggi il ministro degli Esteri Josep Borrell.



"Dobbiamo esaminare se questa soluzione può contribuire a controllare flussi che andranno aumentando. Quello che non possiamo fare è non fare nulla" ha detto a Cadena Ser. Si tratta, ha precisato, "di trattenerli, non di detenerli" e di trovare soluzioni "per impedire che la gente si getti in mare mettendo a rischio la vita".



Parlando a una conferenza nella sede dell'ambasciata italiana a Madrid su "Rifondare l'Europa?" promossa dall'ambasciatore Stefano Sannino, Borrell ha anche detto che il nuovo governo spagnolo vuole essere motore centrale del processo di integrazione europea e chiede che l'Ue sappia dare una "risposta comune e coordinata" alla questione migratoria. L'ambasciatore italiano ha sottolineato l'importanza che "tutti i paesi si sentano rappresentati nell'Unione europea".(ANSAmed).