ANSAmed - Agenda settimanale dal 25 giugno al 1 luglio

(ANSA) - ROMA, 22 GIU - Questi i principali eventi di interesse per l'area euromediterranea previsti dal 26 giugno al primo luglio 2018: LUNEDI' 25 GIUGNO LUSSEMBURGO - Ue, Consiglio dei ministri degli Affari esteri ROMA - Ebraica Festival Internazionale di Cultura (fino al 27) AMMAN - Festival del cinema franco-arabo (fino al 1 luglio) TUNISI - Ambasciata d'Italia, consegna premio Mohamed Abid, tunisino che salvò una donna e due bimbi italiani nel mare davanti ad Agrigento. A lui verrà dedicato anche un albero nel 'Giardino dei giusti' URBINO - Palazzo Ducale, mostra "Il Montefeltro e l'Oriente Islamico. Urbino 1430-1550". (fino al 30/9) MARTEDI' 26 GIUGNO ROMA - presentazione della VII edizione di Blue Sea Land 2018-Expo dei Cluster del Mediterraneo, dell'Africa e del Medio Oriente, che si terrà a Mazara del Vallo (4-7 ottobre) TUNISI - Journees choreographiques de Carthage, 'Carthage dance' (fino al 1 luglio) MERCOLEDI' 27 GIUGNO BISERTA (TUNISI) - Coppa del mondo di pesca subacquea (fino al 1 luglio) TUNISI - RES4MED&Africa Conference in collaborazione con l'Ambasciata d'Italia, "Renewables and infrastructure for the clean energy transition of Tunisia".



GIOVEDI' 28 GIUGNO BRUXELLES - Ue, l'Alto rappresentante della politica estera Federica Mogherini riceve Staffan de Mistura, inviato speciale Onu per la Siria BRUXELLES - Ue, l'Alto rappresentante della politica estera Federica Mogherini riceve Soumeylou Boubèye Maïga, primo ministro del Mali BRUXELLES - Ue, il presidente della Commissione Jean-Claude Juncker riceve Pedro Sánchez, primo ministro Spagnolo ROMA - Camera dei Deputati, Forum Med of Rome, sul tema "Nuova Alleanza per il Mediterraneo" per affrontare sfide comuni VENERDI' 29 GIUGNO Nulla da segnalare SABATO 30 GIUGNO TUNISI - Anfiteatro El Jem, Orchestre e cori del Luglio musicale di Trapani e dell'Opera di Tunisi, Aida di Giuseppe Verdi DOMENICA 1 LUGLIO BRUXELLES/VIENNA - Ue, l'Austria assume la presidenza semestrale dell'Unione Europea.



(ANSAmed).