ANSAmed - Oggi nel Mediterraneo

(ANSAmed) - ROMA, 22 GIU - Questi i principali eventi di interesse per l'area euro-mediterranea previsti per oggi: LUSSEMBURGO - Ue, Consiglio dei ministri degli Affari economici e finanziari (Ecofin).



BRUXELLES - Ue, evento 'Clima, pace e sicurezza - Il momento dell'azione' con l'alto rappresentante Federica Mogherini.



SID BOU SAID (TUNISIA) - Al via il festival internazionale di poesia con la partecipazione del poeta italiano, Davide Rondoni (fino al 24) KERKENNAH (TUNISIA) - Primo festival dedicato alla fotografia, video e arti digitali (fino al 27) TUNISI - Prima edizione dell'iniziativa 'Fare cinema - settimana del cinema italiano nel mondo' presso la nuova città della cultura di Tunisi.



MADRID - Mostra dal titolo 'Dadaismo russo 1914-1924' (fino al 22 ottobre) al museo Reina Sofia.



