Egitto: delegazione con due ministre in Italia Per inizio eventi culturali italo-egiziani a Viterbo

(ANSAmed) - IL CAIRO, 22 GIU - Una delegazione egiziana guidata dalla nuova ministra della Cultura, Inas Abdel Dayem, è partita alla volta di Roma per una visita di qualche giorno in Italia durante la quale assisterà ad eventi culturali egiziano-italiani che iniziano questo fine settimana. Lo riferiscono fonti aeroportuali al Cairo.



Della delegazione fa parte anche la ministra della Solidarietà sociale, Ghada Wali, ha segnalato all'ANSA Eugenio Benedetti Gaglio, presidente della Fondazione Italiana di Beneficenza (S.I.B.). La visita avviene nel quadro di accordi di cooperazione stipulati dalla Fondazione con il ministero delle Antichità e con quello della Cultura egiziani, ha aggiunto il presidente della Sib.



La delegazione comprende 28 artisti del corpo di ballo del Teatro dell'Opera del Cairo che si esibirà in tre spettacoli, ha precisato inoltre Benedetti: stasera a Roma, all'ambasciata egiziana; domani a Soriano nel Cimino, in provincia di Viterbo; e nello stesso capoluogo laziale domenica al Palazzo dei Papi per l'inaugurazione di una mostra di egittologia che durerà fino al 24 ottobre esponendo riproduzioni anche del tesoro di Tutankhamon.



Il programma degli eventi a Viterbo, anticipato da fonti della Sib nelle settimane passate, comprende anche una mostra su icone della Chiesa copta, quella cristiana d'Egitto. (ANSAmed).