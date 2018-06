Macron martedì dal Papa,nessun incontro col governo italiano 'E' visita in Vaticano'. Poi a S.Giovanni e Comunità Sant'Egidio

(ANSAmed) - PARIGI, 22 GIU - Migranti, clima, laicità e grandi questioni internazionali come la Birmania o la Repubblica centrafricana, gli aiuti allo sviluppo e la situazione dei cristiani d'Oriente: questi alcuni dei temi che il presidente francese, Emmanuel Macron, dovrebbe discutere in occasione dell'udienza da Papa Francesco, prevista per martedì prossimo in Vaticano insieme alla moglie Brigitte, secondo quanto riferito a Parigi da fonti dell'Eliseo. Non sono invece previsti invece, durante la trasferta a Roma, incontri con il premier Giuseppe Conte o altri esponenti delle istituzioni italiane. "E' una visita in Vaticano, il Papa non è l'Italia - tengono a precisare a Parigi -. Il presidente avrà la possibilità di incontrare le autorità italiane nel quadro degli imminenti incontri in sede europea. Tra l'altro, ha ricevuto Giuseppe Conte la settimana scorsa a Parigi", ricordano le fonti in un periodo di frizioni tra i due Paesi sulla questione dei migranti. Fissata per le dieci del mattino, l'udienza da Papa Francesco dovrebbe durare secondo il protocollo 25 minuti, ma non è escluso che si protragga ulteriormente. Sulla questione migratoria, spiegano i suoi, Macron presenterà "il suo approccio trasversale, vale a dire una strategia d'insieme, che va dai Paesi d'origine ai Paesi di transito e destinazione. Ma anche la traversata del Mediterraneo che deve essere oggetto di una risposta collettiva dell'Europa. Una risposta che, vista la situazione attuale, va chiaramente migliorata". Nel pomeriggio, il leader quarantenne si sposterà a San Giovanni in Laterano per ricevere il titolo di 'protocanonico onorario' della basilica, rinnovando così un'antica tradizione. L'ultimo inquilino dell'Eliseo a recarsi in Laterano per prendere possesso dell'onorificenza - che spetta ai presidenti d'Oltralpe in quanto eredi dei re di Francia - fu Nicolas Sarkozy il 20 dicembre 2007, sette mesi dopo la sua elezione. Altrettanto avevano fatto tre suoi predecessori: Charles de Gaulle, Valery Giscard d'Estaing e Jacques Chirac. Al contrario, tre altri presidenti della Quinta Repubblica hanno rinunciato a "insediarsi" a San Giovanni: Georges Pompidou, Francois Mitterrand e Francois Hollande. A Roma, Macron visiterà anche la Comunità di Sant'Egidio fondata da Andrea Riccardi e incontrerà la comunità francese residente nella capitale. Durante la missione a Roma non sono previsti discorsi ufficiali ma una conferenza stampa al termine della visita.(ANSA).