ANSAmed - Domani nel Mediterraneo

(ANSAmed) - ROMA, 25 GIU - Questi i principali eventi di interesse per l'area euro-mediterranea previsti per domani: GERUSALEMME - Primo impegno ufficiale per il principe William di Inghilterra in Israele con la visita a 'Yad Vashem', il Museo della Shoah a Gerusalemme seguita da un incontro con il premier Benyamin Netanyahu insieme alla moglie Sarah.



ROMA - presentazione della VII edizione di Blue Sea Land 2018 - Expo dei Cluster del Mediterraneo, dell'Africa e del Medio Oriente, che si terrà a Mazara del Vallo (4-7 ottobre) TUNISI - Journees choreographiques de Carthage, 'Carthage dance' (fino al 1 luglio) AMMAN - Festival del cinema franco-arabo (fino al 1 luglio) ROMA - Ebraica Festival Internazionale di Cultura (fino al 27).



URBINO - Palazzo Ducale, mostra "Il Montefeltro e l'Oriente Islamico. Urbino 1430-1550" (fino al 30/9).



KERKENNAH (TUNISIA) - Primo festival dedicato alla fotografia, video e arti digitali (fino al 27).



MADRID - 'Retratos', mostra dedicata a Lorenzo Lotto, il ritrattista moderno e fra gli artisti più singolari e affascinanti del Rinascimento, al Museo del Prado in collaborazione con la National Gallery di Londra (fino al 30/9).



