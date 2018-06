Macedonia: media, ok per Nato ma difficoltà per negoziato Ue 'Problemi interni all'Unione, resistenze Francia'



successiva (ANSAmed) - SKOPJE, 25 GIU - La Macedonia, dopo l'accordo con la Grecia sul nome, otterrà quasi sicuramente l'invito ad aderire alla Nato nel corso del prossimo summit di luglio dell'Alleanza, mentre non è scontato e sarà più difficile per Skopje ottenere dalla Ue la data d'avvio del negoziato di adesione. Lo scrive oggi il portale locale MKD, secondo il quale le difficolta' sulla Ue sono legate non ai progressi di Skopje ma alle resistenze interne all'Unione su un ulteriore allargamento e alla posizione di taluni Paesi. In particolare, osserva il portale citando proprie fonti, sarebbe la Francia il principale ostacolo al via libera del negoziato di adesione non solo della Macedonia, ma anche dell'Albania. (ANSAmed).





