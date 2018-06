Migranti: Libia, rifiutiamo categoricamente campi qui Vicepremier Maiteeq, Italia nostro primo partner

(ANSAmed) - ROMA, 25 GIU - "Rifiutiamo categoricamente" la proposta circolata in ambito europeo di realizzare "campi per migranti in Libia: non è consentito dalla legge libica". Lo ha detto il vicepresidente libico Ahmed Maiteeq in una conferenza stampa congiunta a Tripoli con il ministro dell'Interno, Matteo Salvini. "L'Italia è il nostro primo partner, nell'economia, nel settore energetico e in altre materie e vogliamo ulteriormente espandere la nostra cooperazione", ha affermato Maiteeq. Da parte sua Salvini ha annunciato altre missioni in Libia "per rafforzare la cooperazione industriale, energetica, commerciale, culturale e turistica". (ANSAmed).