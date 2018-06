Papa e Macron, domani faccia a faccia su migranti Presidente francese anche in Laterano, no colloqui con governo

(ANSAmed) - CITTA' DEL VATICANO, 25 GIU - La questione dell'accoglienza e dell'integrazione sarà tra i temi del colloquio in agenda tra Papa Francesco e il Presidente francese Emmanuel Macron. Il tema, caro a Papa Bergoglio, è in questo momento il nodo più difficile da sciogliere nei rapporti della politica europea. Proprio sull'accoglienza ai rifugiati si è infatti innescata da giorni una dura polemica tra Italia e Francia. E anche a Bruxelles emerge una Europa sostanzialmente spaccata.



Ma Macron a Roma non incontrerà nessuna istituzione politica e nessun membro del governo italiano perché la visita in Vaticano, organizzata da tempo, prevede incontri solo a livello ecclesiale. Oltre al Papa, che lo riceverà in udienza alle 10, Macron, che sarà accompagnato dalla moglie Brigitte, farà un incontro alla Comunità di Sant'Egidio. E nel primo pomeriggio si recherà invece alla Basilica di San Giovanni in Laterano dove prenderà possesso del titolo di Protocanonico d'onore del capitolo lateranense. Tornando al faccia a faccia con Papa Francesco, che si terrà domani, oltre al tema dei migranti, si dovrebbe parlare anche del clima e di grandi questioni internazionali come la Birmania o la Repubblica centrafricana. E ancora: gli aiuti allo sviluppo e la situazione dei cristiani d'Oriente, dopo la cacciata dell'Isis in Iraq e Siria, che però ha lasciato dietro di sé macerie materiali e umane. Dopo la visita alla comunità di Sant'Egidio, fondata da Andrea Riccardi, il presidente e la consorte incontreranno la comunità francese residente a Roma.(ANSAmed).