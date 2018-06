Principe William di Inghilterra arrivato in Israele

TEL AVIV - Il principe William di Inghilterra è arrivato in Israele proveniente dalla Giordania a bordo di un aereo della Royal Air Force atterrato all'aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv. Si tratta della prima visita ufficiale in Israele di un membro della famiglia reale britannica.



William è stato accolto appena sceso dal ministro del turismo israeliano Yariv Levin. Subito dopo il duca di Cambridge - che resterà nella regione tre giorni - partirà per Gerusalemme dove pernotterà allo storico albergo 'King David'. Domani primo impegno ufficiale con la visita a 'Yad Vashem, il Museo della Shoah a Gerusalemme, poi alle 12 (ora locale) l'incontro con il primo ministro Benyamin Netanyahu e con la moglie Sarah. Oggi il premier ha esaltato "la prima visita storica in Israele di un rappresentante della casa reale britannica". Poi ha ricordato che la bisnonna di William, la principessa Alice, "una dei Giusti tra le nazioni che salvò gli ebrei in Grecia durante la Seconda Guerra mondiale è stata sepolta, su sua richiesta, a Gerusalemme". Nel corso della visita in Cisgiordania, William vedrà il presidente palestinese Abu Mazen.