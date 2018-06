Salvini in Libia, 'massimo impegno insieme su migranti'

ROMA - "Qui Tripoli, ho appena incontrato il ministro dell'Interno libico Abdulsalam Ashour. Il mio impegno sarà massimo per rinsaldare l'amicizia tra i nostri due Paesi e la collaborazione su tutti i fronti, a partire dall'emergenza immigrazione". E' quanto scrive su Twitter il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, oggi in visita a Tripoli.

All'incontro ha preso parte anche l'ambasciatore italiano Giuseppe Perrone. "Ci tenevo particolarmente da vicepremier a fare in Libia la prima visita di amicizia tra i due governi e i due Paesi", ha detto Salvini.