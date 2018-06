Salvini, ora fatti da vertice Bruxelles,aiutare Italia-Libia Proteggere frontiere esterne Europa ma pure a sud Paese africano

(ANSAmed) - ROMA, 25 GIU - "Ribadisco il mio impegno per chiedere durante il prossimo vertice a Bruxelles che l' Europa passi dalle parole ai fatti: l'Italia e la Libia non possono essere lasciate sole in tema di immigrazione. E' necessario che siano protette le frontiere esterne dell'Europa ma che anche le frontiere esterne al sud della Libia vengano rinforzate. Deve essere un interesse comune dell'Europa la stabilità dei paesi del Mediterraneo nel pieno rispetto della sovranità delle autorità libiche". Lo ha detto il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, al termine della conferenza stampa congiunta a Tripoli con il vicepremier libico Ahmed Maiteeq. "Pieno appoggio pertanto - ha continuato Salvini - alle iniziative che aiutino a trovare soluzioni, come la prossima conferenza in tema di immigrazione e sicurezza che il governo libico sta organizzando per il prossimo settembre. Inoltre, confermo l'impegno del governo italiano a sviluppare più ampie partnership economiche e commerciali con la Libia". (ANSAmed).