Lifeline va a Malta, parte migranti anche in Italia Lo annuncia Conte. Ue, Italia non può accogliere tutte le navi

(ANSAmed) - ROMA, 26 GIU Resta caldo il dossier migranti con le vicende aperte di due navi, la Aquarius della Sos Mediterranee, che, con un carico di medici, è stata respinta da Malta e quella della olandese Lifeline da giorni al largo nel Mediterraneo. "Ho appena sentito al telefono il presidente Muscat: la nave della Ong Lifeline attraccherà a Malta", ha fatto sapere il premier italiano Giuseppe Conte. "Coerentemente con il principio cardine della nostra proposta sull'immigrazione - secondo cui chi sbarca sulle coste italiane, spagnole, greche o maltesi, sbarca in Europa - l'Italia - ha detto ancora - farà la sua parte e accoglierà una quota dei migranti che sono a bordo della Lifeline, con l'auspicio che anche gli altri Paesi europei facciano lo stesso come in parte già preannunciato". "E due! Dopo la ong Aquarius spedita in Spagna, ora tocca alla ong Lifeline che andrà a Malta, con questa nave fuorilegge che finalmente verrà sequestrata. Per donne e bambini davvero in fuga dalla guerra le porte sono aperte, per tutti gli altri no! #stopinvasione", ha scritto in un tweet il vicepremier e ministro del'Interno Matteo Salvini.



LA POSIZIONE DELL'UE - "Nel Mediterraneo ci sono molti attori che fanno salvataggi tra ong e navi nazionali. E' chiaro che c'è un problema, non è giusto che sia solo un paese dell'Ue a ricevere tutte queste navi e abbiamo compreso la posizione italiana". Lo ha detto una portavoce della Commissione Ue. "E' stato uno dei punti discussi domenica e lo sarà anche al Consiglio europeo - ha aggiunto -. Stiamo lavorando sulle opzioni di sbarco e su un migliore sistema di sbarco e gestione di ricerca e salvataggio, serve un sistema che funzioni".



LA VICENDA AQUARIUS - Intanto alla nave Aquarius della ong Sos Mediterranee, con un team di Medici senza frontiere a bordo, è stato negato l'ingresso nelle acque territoriali maltesi e nel porto della Valletta per il rifornimento ed il cambio di equipaggio. Lo fa sapere la stessa organizzazione osservando che "nessuna spiegazione ci è stata fornita". La nave Aquarius, noleggiata dalla Ong francese SOS-Mediterranée per soccorrere migranti in mare, si sta dirigendo verso Marsiglia, nel sud della Francia, dopo il rifiuto di Malta a uno sbarco sulle sue coste per uno scalo tecnico. SOS Mediterranée ha fatto sapere ai media francesi di essere stata respinta da Malta e di non poter sbarcare in Italia per lo scalo, obbligatorio ogni tre settimane per rifornimento e cambio di equipaggio. (ANSAmed).