Macron, corridoi umanitari modello immigrazione legale Presidente francese a incontro Comunità Sant'Egidio a Roma

(ANSAmed) - ROMA, 26 GIU - "Il presidente Macron ha menzionato i corridoi umanitari come un modello della politica di immigrazione legale, soprattutto per le persone che hanno bisogno di protezione umanitaria". Lo ha detto il presidente della Comunità di Sant'Egidio, Marco Impagliazzo, dopo l'incontro con il capo dell'Eliseo stamani a Palazzo Farnese. "Credo che il tema dei corridoi umanitari, che noi stiamo perseguendo ormai da molti anni, sia un inizio di soluzione" alla crisi migratoria, ha aggiunto il fondatore della Comunità, Andrea Riccardi, anch'egli presente all'incontro. "Ne abbiamo parlato con il presidente Macron e lo abbiamo ringraziato perché la Francia ha aperto un corridoio umanitario dalla Siria", ha proseguito Riccardi sottolineando che i corridoi "sono una risposta all'emergenza , ma anche un accesso sicuro e legale in Europa".(ANSAmed).