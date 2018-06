Migranti: Spagna, ministro Borrell per hotspot su 2 sponde

(ANSAmed) - MADRID, 26 GIU - Il ministro degli Esteri spagnolo Josep Borrell ha aperto alla possibile creazione di hot-spot per migranti sulle due sponde del Mediterraneo. La Ue deve "esplorare tutte le soluzioni", ha affermato l'ex presidente dell'Europarlamento in un'intervista al quotidiano on line El Confidencial. "Se non vogliamo che nessuno si metta in mare, perché può morire, ma neanche che vengano tutti, allora che fare?", si è chiesto il ministro socialista. "Non credo sia una buona idea chiedere alle autorità libiche di occuparsene, perché non sono affidabili. Ma perché non creare strutture della Ue, se Libia le accetta? Bisognerà investire denaro", ha sostenuto Borrell, che si è mostrato aperto anche all'ipotesi di aprire centri in territorio europeo, dove portare i migranti soccorsi in alto mare. "Potrebbero stare in Spagna, Italia, in Grecia… su tutta la costa. L'Italia vuole evitare che finiscano tutti là, ma si tratta di condividere responsabilità fra tutti, anche i paesi non costieri. E se qualcuno non li vuole, ok, ma deve pagare", ha sostenuto il capo della diplomazia spagnola, nell'evidenziare la necessità di soluzioni sul lungo termine condivise.



