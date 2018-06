Mo: Rivlin affida a William messaggio pace per Abu Mazen

(ANSAmed) - TEL AVIV, 26 GIU - Il presidente Reuven Rivlin ha chiesto al principe William di inoltrare "un messaggio di pace" al leader palestinese Abu Mazen.



La richiesta - secondo i media - è avvenuta nell'incontro avuto oggi con il duca di Cambridge. In precedenza William ha visitato Yad Vashem e subito dopo ha visto Benyamin Netanyhau e la moglie Sarah nella residenza ufficiale del premier a Gerusalemme. William vedrà Abu Mazen nella tarda mattinata di domani a Ramallah, in Cisgiordania.



Nell'incontro di oggi con Rivlin, William - secondo i media - ha detto di voler incontrare nei prossimi giorni "più israeliani possibili per capire la storia e la cultura" del paese. Poi ha definito la visita di giovedì prossimo alla Città Vecchia di Gerusalemme "molto simbolica e interessante".(ANSA).