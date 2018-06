Abu Mazen a William, vogliamo pace con Israele

TEL AVIV - "I palestinesi sono seri nel voler raggiungere la pace con Israele in modo che i due paesi possano godere di sicurezza e stabilità nei confini del '67". Lo ha detto - ribadendo il sostegno alla soluzione a due Stati - il presidente palestinese Abu Mazen incontrando a Ramallah il principe William nella sua prima visita in Cisgiordania. "Vogliamo raggiungere la pace attraverso i negoziati e la nostra posizione non è cambiata da molto tempo", ha aggiunto Abu Mazen, secondo la Wafa. Abu Mazen si è augurato che il duca di Cambridge possa tornare "quando il popolo palestinese avrà raggiunto l'indipendenza". "Crediamo che questo incontro rafforzi l'amicizia tra i nostri due popoli. Abbiamo sempre bisogno - ha aggiunto - del sostegno del popolo britannico alla nostra giusta causa".



"I miei sentimenti sono gli stessi dei vostri nello sperare che ci sia una pace durevole nella regione", ha risposto il principe William, citato dai media israeliani. Il duca di Cambridge ha poi sottolineato di "essere molto contento" che "i nostri due paesi lavorino insieme e che abbiano avuto in passato storie di successo nel campo dell'educazione e del soccorso e che questo possa continuare".