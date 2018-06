ANSAmed - Domani nel Mediterraneo

(ANSAmed) - ROMA, 27 GIU - Questi i principali eventi di interesse per l'area euromediterranea previsti per domani: BRUXELLES - Ue, l'Alto rappresentante della politica estera Federica Mogherini riceve Staffan de Mistura, inviato speciale Onu per la Siria.



NOUAKCHOTT (MAURITANIA) - 31/o summit dell'Unione Africana (fino al 2/7).



BRUXELLES - Ue, il presidente della Commissione Jean-Claude Juncker riceve Pedro Sánchez, primo ministro spagnolo.



ALGERI - Summit internazionale delle Smart Cities.



ROMA - Camera dei Deputati, Forum Med of Rome, sul tema "Nuova Alleanza per il Mediterraneo" per affrontare sfide comuni.



TUNISI - Presentazione di EBSOMed, nuovo progetto Ue e Businessmed per stimolare il settore privato, promuovere il commercio e gli investimenti nella regione mediterranea. BISERTA (TUNISI) - Coppa del mondo di pesca subacquea (fino al 1 luglio).



