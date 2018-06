ANSAmed - Oggi nel Mediterraneo

(ANSAmed) - ROMA, 27 GIU - Questi i principali eventi di interesse per l'area euromediterranea previsti per oggi: BISERTA (TUNISI) - Coppa del mondo di pesca subacquea (fino al 1 luglio).



TUNISI - RES4MED&Africa Conference in collaborazione con l'Ambasciata d'Italia, "Renewables and infrastructure for the clean energy transition of Tunisia".



ROMA - Si conclude Ebraica Festival Internazionale di Cultura.



(ANSAmed).