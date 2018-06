Migranti: Conte, Dublino inadeguato, ora va superato 'Governo in Ue parla con una voce sola'

(ANSAmed) - ROMA, 27 GIU - "Il regolamento di Dublino va superato perché non ci sono più dubbi che sia inadeguato a gestire flussi migratori". Lo afferma il premier Giuseppe Conte parlando alla Camera in vista del Consiglio Ue del 28 e 29 giugno illustrando la proposta dell'Italia presentata domenica e sottolineando che solo il "7%" dei migranti in arrivo sono rifugiati. Il governo, "in Europa parla con una voce sola ferma e risoluta". Il vertice Ue, "il primo di questo governo arriva in un momento in cui è sempre più evidente l'urgenza di rispondere agli aspetti reali della vita del cittadino con proposte concrete, senza tentennamenti e ambiguità, paure. Mi riferisco a questa determinazione quando parlo di quel cambiamento nel metodo e nella sostanza che ho annunciato di fronte a queste camere e che mi sono impegnato a proporre in tutti i contesti internazionali ed europei", ha spiegato il premier.



"L'apporto dell'Italia può rendere il Consiglio europeo uno spartiacque, dobbiamo fare in modo di disegnare l'Europa che vogliamo", ha aggiunto. (ANSAmed).