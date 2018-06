Migranti: Italia pronta a bloccare conclusioni vertice Ue

BRUXELLES - L'Italia è pronta a bloccare le conclusioni sulla parte migratoria al vertice dei leader Ue di domani se nel testo non sarà inserito il concetto di responsabilità condivisa sui salvataggi in mare. Lo si è appreso a Bruxelles da fonti che hanno sottolineato come questa sia la 'linea rossa' per Roma.

Intanto la Lifeline si appresta ad attraccare a Malta, dopo il via libera del governo di Joseph Muscat, che ha annunciato in conferenza stampa che l'imbarcazione "sarà sequestrata per l'avvio di un'indagine".

"Il capitano ha ignorato le leggi internazionali, non si è trattato di uno scontro tra due stati membri", ha detto Muscat, precisando che la Lifeline dovrà essere "tenuta sotto sequestro" fino alla conclusione dell'inchiesta della magistratura maltese, che indaga sul fatto che "l'Olanda ha ufficialmente confermato, nero su bianco, che la nave non è nel loro registro navale" e che l'imbarcazione risulta come "nave da diporto e che come tale non può compiere intercettazioni di naufraghi".

Dopo l'ok di Olanda e Belgio è salito a otto il numero di Paesi Ue che si sono detti disponibili ad accogliere i migranti della Lifeline. Gli altri Paesi sono Malta, Italia, Francia, Irlanda, Lussemburgo e Portogallo. Questo accordo, ha commentato Muscat, è "un caso unico" per la sola vicenda di una nave "in cui il capitano ha disobbedito gli ordini".

La Germania ancora non ha dato la disponibilità a partecipare all'accordo, per l'opposizione del ministro dell'Interno Horst Seehofer.

Portavoce Lifeline, ministro 'omette soccorso, e' Salvini tedesco'

È il ministro dell'Interno tedesco Horst Seehofer ad avere impedito finora alla Germania di partecipare all'accordo e accogliere una quota dei profughi della nave Lifeline. Tutti gli altri politici avrebbero la volontà di risolvere il problema. È quello che ha detto Axel Steier, portavoce di Lifeline, all'ANSA, spiegando quali difficoltà impediscano alla Germania di partecipare all'accordo con gli altri Stati disposti ad accettare i profughi della nave. Seehofer "agisce come una versione tedesca del collega italiano Salvini e rende il governo tedesco complice della mancata assistenza a persone in pericolo", afferma Steier in un comunicato. "Se la situazione a bordo della nave subirà un'escalation a causa delle condizioni di sfinimento e debolezza delle persone a bordo, e del peggioramento del tempo, Seehofer ne avrà piena responsabilità", aggiunge nella nota.

Salvini, Lifeline a Malta successo italiano

"La nave fuorilegge Lifeline arriverà a Malta e lì verrà bloccata per accertamenti. Altro successo del governo italiano: dopo anni di parole, in un mese arrivano i fatti!". Così il vicepremier e ministro dell'interno Matteo Salvini.

Malta apre le porte alla nave Lifeline? "Meglio tardi che mai. Sono convinto che se il governo italiano e il ministro dell'Interno non avessero fatto quello che hanno fatto né Malta né la Spagna avrebbero fatto alcunché. Quindi a qualcosa siamo serviti", ha detto Salvini parlando con i cronisti alla Camera. I risultati sulla Lifeline "sono buoni non certo per merito di Macron, nonostante Macron", ha aggiunto.