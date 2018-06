Migranti: Salvini, Lifeline a Malta successo italiano Vicepremier, 'risultati buoni ma non per merito di Macron'

(ANSAmed) - ROMA, 27 GIU - "La nave fuorilegge Lifeline arriverà a Malta e lì verrà bloccata per accertamenti. Altro successo del governo italiano: dopo anni di parole, in un mese arrivano i fatti!". Così il vicepremier e ministro dell'interno Matteo Salvini.



Malta apre le porte alla nave Lifeline? "Meglio tardi che mai. Sono convinto che se il governo italiano e il ministro dell'Interno non avessero fatto quello che hanno fatto né Malta né la Spagna avrebbero fatto alcunché. Quindi a qualcosa siamo serviti", ha detto Salvini parlando con i cronisti alla Camera. I risultati sulla Lifeline "sono buoni non certo per merito di Macron, nonostante Macron", ha aggiunto Salvini.(ANSAmed).