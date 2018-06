Arrivati in Spagna oltre mezzo milione di migranti nel 2017

(di Paola Del Vecchio)

MADRID - L'arrivo in Spagna di oltre mezzo milione di immigrati lo scorso anno ha corretto il saldo negativo della popolazione spagnola e segnato livelli record che non si registravano da prima della crisi, nel 2008. E' quanto si evince dai dati sulle migrazioni al 1º gennaio del 2018, pubblicati dall'Istituto Nazionale di Statistica (Ine). Nel 2017 sono stati 532.482 gli stranieri che hanno stabilito la propria residenza in Spagna, con un incremento del 28% rispetto all'anno precedente. Questo ha fatto sì che la popolazione sia tornata a crescere per il secondo anno consecutivo, fino a un numero totale di 46.659.302 persone al 1º gennaio scorso, 132.263 in più dell'anno precedente.

La Spagna è di nuovo un Paese 'allettante' per l'immigrazione. Per il secondo anno consecutivo, infatti, il saldo migratorio estero - ovvero la differenza fra le entrate e le uscite - è stato positivo, con l'arrivo di 164.604 persone in più di quelle che hanno lasciato il Paese, pari a quasi il doppio del saldo positivo nel 2016, che fu di 87.422 persone. Gli arrivi dall'estero hanno compensato il saldo negativo della popolazione spagnola, che registra un sempre maggiore numero di morti superiore alle nascite. Delle 532.482 persone entrate nel 2017, quasi il 15% era di nazionalità spagnola e la gran parte (58%) era nata all'estero. Significa che assieme agli spagnoli di ritorno, sono rientrati nel Paese alcuni degli stranieri nazionalizzati spagnoli. D'altra parte, sono state 367.482 le persone che hanno abbandonato la Spagna per trasferirsi all'estero (+12%).

"I 532.482 arrivati rappresentano il dato più alto registrato dal 2008, quando furono quasi 600.000", afferma Jorge Vega, vicedirettore generale dell'Ine, citato da El Mundo. Il saldo migratorio limitato ai soli stranieri è aumentato del 51,9%, fino ad arrivare a 174.231 persone, ed è positivo per il terzo anno consecutivo. Per nazionalità, gli stranieri giunti nel 2017 erano in maggioranza di origini marocchine (40.413), seguiti da colombiani (36.778), e venezuelani (31.468); mentre quella italiana è la quinta nazionalità di origine, con 22.160 arrivi.

Per comunità autonome, Madrid e Catalogna sono quelle che registrano i maggiori saldi migratori, seguite dalle Canarie. Sul fronte opposto Murcia, una regione con forte presenza di popolazione straniera, tradizionalmente nordafricana, ma che nel 2017 è stata l'unica a registrare un saldo migratorio negativo.

E gli spagnoli emigrano di meno alla ricerca di lavoro. Il saldo migratorio è di -9.627 persone nel 2017 rispetto all'anno precedente. "Il bilancio degli autoctoni, gli spagnoli nati in Spagna che emigrano ogni anno e quelli che tornano al paese d'origine sta diminuendo", spiega Carmen Gonzalez, docente specialista in immigrazione all'Università Uned, citata da El Pais. "Il numero di emigrati si mantiene intorno alle 50.000 persone l'anno, ma in gran parte si tratta di figli di immigrati, bambini che hanno ottenuto la nazionalità spagnola e che lasciano il paese con i propri genitori. Il caso del giovane spagnolo che emigra in cerca di opportunità di lavoro all'estero è ora meno frequente", aggiunge.