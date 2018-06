Libia:ministro Esteri Tunisi a Tobruk per soluzione politica Jhinaoui annuncia prossimo incontro con generale Haftar

(ANSAmed) - TUNISI, 28 GIU - La Tunisia "lavora alla promozione del processo di soluzione politica globale della crisi libica, al fine di riavvicinare tutti i punti di vista delle varie parti libiche in vista delle prossime sfide politiche". Lo ha detto il ministro degli Esteri tunisino, Khemaies Jhinaoui, di ritorno da una visita a Tobruk nell'ambito dell'iniziativa regionale di Tunisia, Egitto e Algeria, sotto egida Onu, finalizzata al raggiungimento di una soluzione politica consensuale alla crisi in Libia.



Jhinaoui ha incontrato a Tobruk il presidente del Parlamento, Aguila Salah, con il quale ha parlato "delle modalità per preparare un clima propizio alla tenuta delle elezioni legislative e presidenziali in programma il prossimo dicembre, conformemente agli accordi di Parigi del 29 maggio scorso". Il capo della diplomazia tunisina ha anche annunciato che prossimamente incontrerà il generale Khalifa Haftar, uomo forte della Cirenaica, sottolineando come la Tunisia "si mantenga equidistante rispetto alle varie parti libiche".



La visita di Jhinaoui a Tobruk segue quella compiuta l'11 giugno scorso a Tripoli.(ANSAmed).