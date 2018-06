Migranti: Sanchez a Italia, stop discorsi incendiari 'Efficaci in termini elettorali,ma non per risposta a emergenze'



(ANSAmed) - PARIGI, 27 GIU - Intervistato dal quotidiano francese Le Monde nel giorno del vertice europeo sui migranti, il premier spagnolo, Pedro Sanchez, invita l'Italia "a chiedersi se le decisioni unilaterali possono essere una risposta efficace dinanzi a un problema globale. I discorsi incendiari possono essere efficaci in termini elettorali,ma non lo sono come risposta a questi drammi". Alla domanda se fosse favorevole alla creazione di piattaforme di sbarco fuori dall'Ue, il capo del governo, che difende con forza la necessità di un accordo Ue, risponde: "In teoria, non mi sembra una cattiva idea. Bisogna esaminarla".



