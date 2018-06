Migranti:intesa su fondi Africa-Turchia sparisce da bozza Ue Italia arriva a summit con riserva, per mancate garanzie risorse

(ANSAmed) - BRUXELLES, 28 GIU - Nell'ultima versione della bozza di conclusioni del Consiglio europeo circolata, di cui l'ANSA ha visione, sparisce il punto con cui si dava il "benvenuto all'accordo raggiunto per il finanziamento" della seconda tranche da tre miliardi "per i profughi in Turchia" e il "Fondo fiduciario per l'Africa". L'Italia arriva infatti al vertice di oggi con una riserva per il finanziamento della seconda tranche dell'accordo Ue-Turchia, fino a quando non avrà ottenuto sufficienti garanzie per la disponibilità delle risorse necessarie per il Fondo fiduciario per l'Africa, indispensabile per la gestione dei flussi nel Mediterraneo Centrale.(ANSAmed).